- Un IT-ist din Cluj Napoca, Ovidiu Pașca, a creat o aplicație pentru iubitorii de carți. Tanna te ajuta sa faci schimb de carți cu ceilalți iubitori de citit. „Ești un iubitor de carți cu rafturile pline cu carți pe care le-ai citit deja? In loc sa le lași sa adune praf, de ce sa nu [...] Articolul Aplicație…

- Echinocțiul de toamna 2023, a avut loc in acest weekend. Fenomenul nu se produce la aceeasi data in fiecare an, din cauza ca anul calendaristic nu este egal cu cel tropic. Evenimentul marcheaza inceputul toamnei astronomice, cand noaptea este egala cu ziua, in orice loc de pe Pamant. Incepand cu acest…

- Numarul casatoriilor inregistrate la oficiile de stare civila din Regiunea Centru in luna iunie 2023 a fost de 1209, cu 25 evenimente mai puține fata de luna precedenta, respectiv cu 166 evenimente mai puține comparativ cu luna iunie 2022. In perioada ianuarie – iunie 2023, numarul casatoriilor a fost…

- Soarele se afla intr-o continua mișcare și explodeaza, iar acest lucru trimite in mod constant energie solara catre planeta Pamant. Ei bine, este extrem de posibil ca intr-o zi obișnuita, vasta sa energie solara este deviata fara a provoca prea multe daune.

- Primaria Capitalei anunta o serie de manifestari distractive care vor avea loc, duminica, in Gradina Zoologica, de Ziua Internationala a Gradinilor Zoologice si Parcurilor si Ziua Internationala a Leilor.”Administratia Gradina Zoologica Bucuresti organizeaza duminica, 6 august, cu ocazia Zilei Internationale…

- Subcarpați, The Turbans (UK), om la luna, Haydamaky (UA), Paulina sunt artiștii care urca pe scena anul acesta la Zilele Nordului, un festival al verii, in Darabani, cel mai nordic oraș din Romania.

- Doua localitați banațene din vestul județului Timiș – orașul Jimbolia și comuna Otelec – doresc sa promoveze patrimoniul cultural local, locuitorii cu tradițiile lor și frumusețile naturale din zona de pusta aflata in aceasta parte de țara, organizand, pe langa alte evenimente, doua picnicuri menite…