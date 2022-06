Cui se potriveste pictura pe numere? Aceste picturi pe numere originale pentru adulti vor fi apreciate de iubitorii de arta care vor sa se bucure de procesul de desen fara a pierde timpul in cautarea materialelor sau alegerea tehnicii. Aceasta este o modalitate excelenta de a va relaxa si de a elibera stresul. Puteti scapa de problemele zilnice, va puteti scufunda in lumea creativitatii si va puteti transporta temporar intr-un loc fabulos, care este descris in imagine. Atunci cand alegeti un subiect sau altul, lasati-va ghidat de propriile sentimente si preferinte. In catalogul nostru, am incercat sa transmitem cat mai exact… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Personalul insuficient, grevele și lipsa de planificare inseamna ca transportatorii aerieni și operatorii aeroportuari nu pot face fața cererii de calatorii, care a explodat in intreaga lume dupa doi ani de pandemie, scriu New York Times, BBC și Washington Post. Calatorii ar trebui sa se pregateasca…

- Dagny a lansat single-ul “Brightsider”. Vara artistei va fi plina de apariții in festivaluri norvegiene și de o serie de spectacole la Londra, Berlin și Amsterdam. „Brightsider” urmeaza lansarea albumului de debut al lui Dagny, “Strangers / Lovers”, din 2020 și a single-ului ei in colaborare din 2021…

- Compania low-cost Blue Air nu va mai oferi zboruri din București catre destinații precum Frankfurt, Liverpool, Munchen, Roma, Dubai, Oradea și Timișoara și nici din Cluj-Napoca catre Amsterdam, Londra, Madrid și Paris. Blue Air a anunțat anterior ca nu a recepționat la timp anumite avioane comandate.…

- Daca in articolul anterior am vorbit despre expozitia centrala si tematicile ei, ma voi concentra acum asupra pavilioanelor nationale. Prima parte a istoriei de 127 de ani a bienalei de arta de la Venetia a format imaginea unei „olimpiade a artei", in care natiunile concureaza pentru a prezenta ce au…

- Pregatirile artiștilor pentru marea finala Eurovision de la Torino au inceput cu turnee de promovare a pieselor pe scenele marilor orașe de pe harta Eurovision Song Contest (ESC). La scurt timp dupa castigarea Selectiei Nationale, buzoianul WRS a primit invitatii la evenimentele dedicate promovarii…

- Un sutien sportiv bun minimizeaza mișcarea bustului, impiedica bouncingul excesiv și nu va distrage atenția de a urma activitatea preferata. Dar un sutien care nu se potrivește bine poate fi extrem de incomod – poate duce la durere sau poate provoca chiar daune țesuturilor moi. Pentru unele femei, o…

- Exista o serie de modalitați simple și eficiente de a va imbunatați repede starea de spirit și este extrem de important sa le punem in practica. Despre acest lucru a declarat președintele Societații psihiatrilor, narcologilor, psihoterapeuților și psihologilor clinici din Moldova, Jana Chihai, intr-un…

- Primaria orasului Mariupol a denuntat miercuri evacuarea fortata spre Rusia a unei maternitati din acest oras asediat din sud-estul Ucrainei, unde o alta maternitate a fost bombardata de forțele pe 9 martie, potrivit The Mosow Times. Primaria a anunțat, miercuri, pe Telegram ca „peste 70 de persoane,…