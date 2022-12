Cui a transmis ministrul Agriculturii „salutul de respect” în mesajul de Anul Nou In pofida unui an agricol plin de provocari, ministrul Agriculturii, Petru Daea, considera ca atat cei care au lucrat pamantul cat și guvernanții „și-au facut datoria”, motiv pentru care le transmite „salutul de respect”. „Fermierii si alaturi de ei noi, toti ceilalti si-au facut datoria. Pentru fiecare dintre ei salutul de respect. Pentru toti laolalta incredere si sanatate! In acelasi timp si succes in activitatea pe care ei o desfasoara, fiecare dintre cei care lucreaza in zootehnie sau pe campurile Romaniei. Pentru toti si pentru fiecare un raspuns: facem ce trebuie pentru cei care sunt acum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

