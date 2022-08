Cugireanul Teodor Atanasiu, fost ministru al Apararii din partea PNL, urmeaza sa fie numit in Consiliul de Supraveghere al Transelectrica, unde leafa va pleca de la circa 18.000 de lei, scrie Adevarul. Fost prim-vicepreședinte liberal, Atanasiu este cunoscut in PNL ca fiind unul dintre principalii artizani ai jocurilor de culise care au dus la eliminarea […] The post Cugireanul Teodor Atanasiu, din nou pe val: Va fi numit in Consiliul de Supraveghere al Transelectrica, pe un salariu la care mulți romani nici nu viseaza first appeared on cugirinfo.ro | stiri Cugir | ziar Cugir .