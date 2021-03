In timp ce Cuba se confrunta cu cea mai grava criza economica din ultimii 30 de ani, congresul Partidului Comunist – care marcheaza plecarea prim-secretarului Raul Castro,fratele raposatului Fidel – va avea și sarcina de a intensifica reformele catre o mai mare deschidere catre sectorul privat. Organizata in mod normal la fiecare cinci ani, aceasta […] The post Cuba s-ar lepada de comunism first appeared on Ziarul National .