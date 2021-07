Cuba a aprobat vaccinul anti-COVID de producție proprie Autoritatile sanitare din Cuba au aprobat in regim de urgenta primul vaccin anti-covid productie proprie. Serul care se numeste Abdala ofera, potrivit testelor clinice, o protectie de 93% in fata tuturor variantelor cunoscute ale noului coronavirus. Vaccinul cubanez se administreaza in 3 doze care se fac la intervale de 14 zile. A inceput sa fie administrat populatiei inca din luna mai, cand inca era in teste si a fost facut de peste 1,5 milioane de oameni. Cuba este prima tara din America Latina care dezvolta propriul vaccin anti-covid. Si mai are in lucru inca 4, iar urmatorul ar putea fi aprobat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

