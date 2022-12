Cuantumul ajutorului de deces se mărește de la anul Modificari in sistemul public de pensii. De la 1 ianuarie 2023, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este va fi 6.789 lei, dupa cum ne informeaza Casa Județeana de Pensii Argeș. Citește și: Pitești. Coroane de flori la Monumentul Eroilor Revoluției Și tot de la aceasta data, 1 ianuarie, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

