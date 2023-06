Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au pus capat acestei controverse populare. Faimoasa intrebare daca oul sau gaina a fost prima care a aparut mai intai este o intrebare permanenta. De exemplu, oamenii de știința cred ca gaina a fost prima, observand ca primii stramoși ai pasarilor și reptilelor moderne au dat naștere…

- Laboratorul francez Transgene a conceput un vaccin care sa previna recidiva cancerelor din sfera ORL (oto-rino-laringe). Rezultatele testelor terapeutice s-au dovedit concludente și au fost prezentate in acest weekend la Congresul de oncologie de la Chicago, cel mai important eveniment anual consacrat…

- Potrivit unui studiu al INSERM și Institutului Curie din Franța, unele legume, in special broccoli și varza, conțin unii compuși care pot atenua alergiile cutantate. Este vorba despre rezultatele unui studiu realizat de cercetatorii de la INSERM și Institutul Curie laboratorul pentru Imunitate și Cancer…

- Consumul de broccoli sau de varza ar permite limitarea severitatii alergiilor cutanate, potrivit unui studiu prezentat de INSERM (Institutul National pentru Sanatate si Cercetari Medicale din Franta), care subliniaza importanta unei alimentatii echilibrate pentru pacientii care sufera de aceste reactii…

- Doi cercetatori din Tokyo și Montpellier au vrut sa afle daca creierul nostru poate sa accepte o parte suplimentara a corpului, de exemplu un deget robotic alaturi de cele cinci degete de la o mana, scrie publicația The Conversation. Care a fost rezultatul studiului? Ganesh Gowrishankar, cercetator…

- Un studiu de data recenta arata ca baieții supraponderali sau obezi prezinta un risc mai mare de infertilitate la maturitate. Infertilitatea masculina este inca insuficient studiata. Milioane de cupluri nu reușesc sa procreeze. In majoritatea cazurilor in care barbatul este steril, motivul este inca…

- In Anglia, femeile diagnosticate cu cancer de col uterin in stadiu avansat vor putea beneficia de un nou tratament care le prelungește speranța de viața și calitatea vieții. Anual, in Anglia, 2.600 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin. Dintre acestea aproximativ 400, cu o forma avansata…