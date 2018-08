Cu tribunele goale…

Petre Apostol Nationalele de volei ale Romaniei si-au inceput campaniile de calificare la Campionatele Europene, la Craiova. Meciurile respective au aratat perfect situatia acestui sport in tara noastra si implicarea (sau, mai degraba, lipsa de implicare) reprezentantilor federatiei in promovarea voleiului. In momentul in care o echipa nationala evolueaza doar cu aproape 200 de persoane in tribune, este clar ca respectivul sport se afla intr-un mare impas. De altfel, aceasta situatie a putut fi remarcata chiar la Ploiesti, in sezonul competitional trecut, cand, cu greu, actuala campioana Tricolorul…