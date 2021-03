Stiri pe aceeasi tema

- Francezul Valentin Delluc impresioneaza prin trucuri la limita imaginabilului. Speedrider-ul de 28 de ani a zburat cu parașuta deasupra stațiunii de schi Avoriaz din Alpii francezi. Pe traseu a atins cladiri și a mers pe cablurile telescaunelor.

- Aproape o luna din perioada in care zonele situate la altitudini joase si medii in Muntii Alpi erau acoperite cu zapada s-a pierdut in ultima jumatate de secol, conform unui studiu publicat joi, primul care a evaluat in ansamblu masivul european, informeaza AFP. Intre anii 1971 si 2019,…

- Un urs a fost din nou surprins pe partie la Predeal. Mamiferul s-a speriat de strigatele unei persoane aflata in telescaun, a traversat partia in fuga și s-a ascuns in padure. Ursul a fost zarit de o persoana stand liniștit pe partie. In momentul in care a auzit strigate, animalul s-a activat și a luat-o…

- Dupa reprimarea miscarii din 15 noiembrie 1987 de la Brasov, electricianul Liviu Corneliu Babes si-a radicalizat protestul, alegand pana la urma sacrificiul suprem: si-a dat foc in timp ce cobora cu schiurile pe partia „Bradul” din Poiana Brasov, arzand ca o torta.

- Copiii din comuna Girov s-au bucurat de o minivacanța neașteptata ieri și astazi, 23 februarie, dupa ce un șofer de camion le-a facut o bucurie. Omul n-a evaluat corect inalțimea autovehicului și, cand a vrut sa intre in curtea unei societați comerciale, a agațat cablurile de internet. Un stalp vechi,…

- Garda de Coasta a Statelor Unite a salvat trei cetațeni cubanezi de pe o insula pustie din lanțul Bahamas, aceștia supraviețuind 33 de zile hranindu-se doar cu nuci de cocos, relateaza CNN.„A fost incredibil. Nu știu cum au facut-o. Am fost uluit ca erau într-o condiție atât…

- HATEG. Pe langa „contingentul timisorean” - format din Calin, Rosenblum, Bilia, Saizu si Simion, la Progresul Pecica au mai sosit trei francezi impresariați de Patrice Feussi (fost fotbalist la UTA): mijlocașul central Zakariya Diarrassouba (18 ani), „aripa” stanga Jimmy Smith (18 ani) și atacantul…

- Trei partii de schi sunt deschise in stațiunea montana Parang. Incepand de astazi, a fost deschisa turiștilor și partia Europarang. Cele trei partii pe care se poate schia, in momentul de fața in stațiunea montana Parang sunt partia Sub telescaun, partia A și partia Europarang. Partia…