Cu Samarineanul milostiv, spre Betleemul cel de Sus O pericopa de 12 versete (Luca 10, 25-37) marcheaza ultima Duminica dinaintea celor 40 de zile ale Postului Nașterii. Iar doua interogații se fac prag de ințelegere a tainelor Imparației Cerurilor. Prima, „Invațatorule, ce sa fac ca sa moștenesc viața de veci?”, adresata ispititor de un personaj important in ierarhia valorilor vremii și in interpretarea […] Articolul Cu Samarineanul milostiv, spre Betleemul cel de Sus apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

desteptarea.ro

