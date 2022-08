Stiri pe aceeasi tema

- „Ingrijoratoarea asemanare dintre Viktor Orban și dictatorul roman rasturnat de la putere și executat” este titlul unui articol de opinie publicat marți de influentul cotidian israelian Haaretz, articol ilustrat cu figurile celor doua personaje puse una langa alta. Recentele ieșiri rasiste ale lui Orban…

- Deprecierea forintului ungar in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia ii determina pe unii unguri sa adopte euro in locul monedei locale. Forintul si-a pierdut mai mult de jumatate din valoare de cand premierul Viktor Orban a preluat puterea in 2010. Precum colegii membri ai Uniunii Europene Polonia,…

- La fel ca si colegii membri ai Uniunii Europene Polonia, Republica Ceha sau Romania, Ungaria nu se apropie de adoptarea monedei unice, guvernul Orban excluzand in viitorul apropiat o masura despre care spune ca ar echivala cu o pierdere a suveranitatii politicii economice. Dar forintul, care a fost…

- Kremlinul spune liderilor Europei ca Moscova „nu este interesata” sa taie aprovizionarea cu gaze catre Europa. Ba, chiar da asigurari in acest sens, „Rusia nu este interesata de acest lucru”, a declarat purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, in conferința sa de presa zilnica, raspunzand…

- Uniunea Europeana are nevoie de o noua strategie privind razboiul din Ucraina, deoarece sanctiunile impotriva Moscovei nu au functionat, a declarat, sambata, premierul ungar Viktor Orban aflat la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, potrivit Reuters. „Este nevoie de o noua strategie care sa concentreze…

- Dintre toate problemele existente atat la nivel intern, cat și extern, deputatul PNL Alexandru Muraru, unul dintre principalii fideli ai lui Klaus Iohannis, a ales-o pe cea mai „importanta”. Muraru se intreaba, Muraru raspunde intr-un articol de opinie publicat de digi24.ro: Ce caștiga Romania daca…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca numele președintelui Klaus Iohannis este luat in discuție la modul cel mai serios și la nivelurile cele mai inalte, de la Washington și Bruxelles, pentru a prelua funcția de secretar general al NATO dupa incheierea mandatului de catre Jens Stoltenberg (30 septembrie…

- „Triplex Confinium”, primul film ca regizoare al Mariei Balanean, surprinde o ceremonie absurda, pe o scena ridicata in mijlocul campului de la marginea localitații banațene Beba Veche, unde, odata pe an, se deschid granițele care-i impiedica pe locuitori sa-și viziteze in restul timpului rudele din…