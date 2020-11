Stiri pe aceeasi tema

- In perioada ianuarie-septembrie 2020, urmare a serviciilor și masurilor de stimulare a ocuparii forței de munca oferite de AJOFM Botoșani, 4.074 persoane au fost incadrate in munca, dintre care 1.547 femei.

- Intreaga societate, inclusiv școlile, a fost aruncata in haos de pandemie, dar in ceea ce privește invațamantul nu este corecta o evaluare de genul „totul este haotic”, susține Iohannis.

- Pandemia de coronavirus a zdruncinat serios bugetul tarii, au fost afectate afaceri, mii de oameni si-au pierdut serviciul sau au fost nevoiti sa stranga cureaua. Inclusiv vedetele care lucreaza in domeniul artistic (muzicieni, actori) privesc cu ingrijorare spre ziua de maine. Dar sunt si persoane…

- Pandemia vine la pachet cu multiple stari de anxietate si frica, motiv pentru care informarea este esentiala! Este foarte important sa cunosti situatia actuala din tara, masurile de preventie, dar si obiectele care nu trebuie sa lipseasca din geanta ta. In cazul in care nu ai aflat aceste lucruri pana…

- Ziarul Unirea FOTO VIDEO| Inceput de an școlar la Scoala Generala “Mihai Eminescu” din Alba Iulia. Cum s-au prezentat parinții cu micuții lor, pe vreme de pandemie Astazi, 14 septembrie 2020, clopoțelul școlilor a sunat pentru prima oara in acest nou an școlar, pentru sutele de mii de elevi din Romania.…

- In calitate de partener lider al Proiectului „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua sa sprijine și sa monitorizeze activitatea celor 23 de start-up-uri inființate in cadrul proiectului, beneficiare ale finanțarii nerambursabile.…

- La acest moment este știut faptul ca se dorește ca noul an școlar sa fie deschis de la 14 septembrie 2020, iar școlile sa funcționeze in baza a trei scenarii de risc. La nivelul județului Botoșani, prin ordin al prefectului, au fost constituite comisii pentru verificarea condițiilor de siguranța sanitara…

- Un numar de 29 de judete de afla sub Cod galben de instabilitate atmosferica pe parcursul zilei de marti, potrivit unei avertizari emise de Adminstratia Nationala de Meteorologie. The post Avertizare meteo: Cod galben de vreme rea in 29 de judete, inclusiv in vestul țarii appeared first on Renasterea…