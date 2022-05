Cu peste 70% din populație vaccinată, New York anunță o explozie…

Guvernatorul statului New York, democrata Kathy Hochul, a fost testata pozitiv la COVID-19, a anuntat duminica oficialul american pe Twitter, relateaza dpa. "Astazi (duminica) am fost testata pozitiv la COVID-19. Din fericire, sunt vaccinata, am primit o doza booster si sunt asimptomatica. Ma voi izola si voi lucra de la distanta saptamana aceasta", a afirmat Kathy Hochul. "Un reminder pentru toti new-yorkezii: vaccinati-va si faceti doza booster, testati-va si stati acasa daca nu va simtiti bine", a adaugat ea.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe…