- Rusia si China nu creeaza o alianta militara si nu ascund nimic in termeni de cooperare militara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu pentru televiziunea nationala rusa difuzat ieri, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Putin si presedintele chinez Xi Jinping si-au declarat…

- Presedintele SUA Joe Biden, a declarat vineri, la Ottawa, ca, pana in prezent, China „nu a livrat” arme importante Rusiei, in pofida temerilor exprimate de occidentali pe aceasta tema, transmite AFP. „Sunt trei luni de cand aud ca China va furniza Rusiei arme importante (…) Nu inseamna ca nu o vor face,…

- Dupa un an de razboi al președintelui rus Vladimir Putin impotriva Ucrainei, Rusia a suferit o infrangere majora, Ucraina a obținut o victorie strategica majora, iar Occidentul a demonstrat o combinație de hotarare, unitate și coeziune la care puțini se așteptau. Cu toate astea, analiștii sunt atenți…

- Rusia a transmis, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca apreciaza planul propus saptamana trecuta de China pentru rezolvarea conflictului in Ucraina dar ca il respinge. Moscova este hotarata sa continue operațiunea militara din țara vecina. Rusia nu vede o pace la orizont…

- Directorul Agentiei centrale de informatii a SUA (CIA), William Burns, s-a declarat „convins” ca Beijingul are in vedere sa furnizeze arme Rusiei in razboiul din Ucraina. „Suntem convinsi ca liderii chinezi au in vedere sa furnizeze material letal” Rusiei, a declarat Burns intr-un interviu acordat canalului…

- El a anuntat ca NATO planuieste sa organizeze o intalnire cu experti in achizitii de armament pentru a se asigura ca Ucraina are armele de care are nevoie, noteaza UMPMV.EU. O victorie a Rusiei in Ucraina ar fi “periculoasa pentru intreaga lume”, iar Occidentul nu poate lasa sa se intample acest lucru,…

- SUA avertizeaza ca in prezent China ar oferi deja „asistența militara nonletala” Rusiei in razboiul din Ucraina, iar administrația de la Washington e ingrijorata de faptul ca guvernul de la Beijing ar putea lua in considerare sa ajute Moscova inclusiv cu sisteme de armament, conform unor surse diplomatice…