- Presedintele ucrainean Volodmir Zelenski a transmis, intr-un mesaj video cu ocazia Craciunului ortodox pe stil vechi, ca „aceasta este o sarbatoare a armoniei si unitatii familiale”, iar „impreuna suntem cu totii o mare familie ucraineana”, potrivit DPA. La peste 300 de zile de la inceputul invaziei…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins categoric ordinul de armistițiu dat de Rusia cu ocazia Craciunului de rit vechi, pe care l-a numit drept un truc menit sa intarzie progresul trupelor ucrainene in Donbas. „Ei vor acum sa foloseasca Craciunul ca acoperire, chiar daca pentru scurt timp,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi fortelor sale sa aplice o incetare a focului in Ucraina in zilele de 6 si 7 ianuarie, cu ocazia Craciunului ortodox, dupa un apel lansat in acest sens de catre patriarhul rus Kirill, a indicat Kremlinul, citat de AFP. ‘Tinand cont de apelul sfintiei sale…

- Cel putin cinci persoane au murit si 20 au fost ranite intr-un bombardament al fortelor ruse in centrului orasului Herson din sudul Ucrainei, a transmis sambata consilierul prezidential ucrainean Kirilo Timosenko, potrivit agentiilor Reuters si France Presse, citate de Agerpres. La scurt timp, presedintele…