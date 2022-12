Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 12 decembrie 2022, un jurnalist cred ca intors deja din Qatar, de la Campionatul Mondial de Fotbal, a postat o informație, pe www.gsp.ro, potrivit careia – afland din surse interioare ale clubului gazarilor – la FC Petrolul s-au pus bazele unui plan in direcția declararii insolvenței. Deoarece…

- Deoarece s-a desfașurat cu numai patru zile inaintea „Primvs Derby”, adica a returului din sezonul regular dintre Rapid și FC Petrolul, am fost foarte interesat de „mini-meciurile” (2 reprize x 30 de minute) ale turneului Superbet International Cup, gazduit de bucureșteni pe „Arena Naționala”. Mai precis,…

- Constantin Budescu (33 de ani), mijlocașul Petrolului și Daniel Niculae (40 de ani), președintele Rapidului, au lasat rivalitatea deoparte și au fost coechipieri intr-un turneu caritabil pentru copiii defavorizați organizat in sala Dinamo, chiar inainte de Primvs Derby. Evenimentul denumit „Educație…

- Pe 10 decembrie, Arena Naționala va gazdui un eveniment amical la care vor lua parte Rapid, Fiorentina și Borussia Dortmund. Nemții vor veni cu multe vedete la București. Accidentarile din lotul giuleștenilor il incurca pe Mutu inaintea competiției de pe Arena Naționala: „Era un turneu organizat dinaintea,…

- Odata cu partida cu FC Universitatea Cluj – ce se va disputa vineri, 2 decembrie, de la ora 19.00, pe stadionul „Ilie Oana”, in cadrul etapei a 19-a din Superliga- incepe ”un decembrie de foc” pentru Petrolul! Trei meciuri in campionat – acasa cu U. Cluj, menționat mai sus, apoi o deplasare la Rapid,…

- Dupa cum am scris in urma nu cu mult timp, fostul astrist Romario Moise (foto jos), imprumutat in iarna anului trecut la FC Petrolul, in eșalonul secund, pentru șase luni, revenise mai de curand la clubul gazarilor. Asta dupa ce devenise liber de contract, in urma rezilierii amiabile a contractului…

- FC Petrolul va bifa miercuri, 28 septembrie 2022, prima deplasare a saptamanii in curs de la Mediaș, urmata de o a doua, sambata, pe 1 octombrie. Astazi, de la 18.45, pe arena „Gaz Metan”, ploieștenii vor oferi replica, in play-off-ul ediției 2022-2023 a Cupei Romaniei, echipei sibiene din Liga a II-a…