- Dinamo are un nou antrenor secund: Marijo Tot. Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a susținut azi o conferința de presa inaintea plecarii in cantonamentul din Turcia. Și a anunțat ca a adus un nume nou in staff, pe Marijo Tot. Dinamo are un nou antrenor secund: Marijo Tot El va lucra alaturi de cei…

- Incep prin a marturisi – facand mea culpa – ca nu mi-am putut-o inchipui pe Sepsi Sfantu Gheorghe – cu o formație mai degraba de rezerve – capabila sa-i puna bețe in roate echipei clasate mai bine in ierarhia la zi a SuperCupei, adica FC Petrolul Ploiești. Iar asta in deplasare și pe o vreme […]

- Plecarea lui Ovidiu Burca face valuri la Dinamo. Sorin Colceag, unul dintre secunzii lui, vrea și el sa se desparta de club. Colceag era prima varianta sa il inlocuiasca temporar pe Burca, cel puțin la meciul cu Sepsi de luni. Doar ca, din informațiile GSP, și el vrea sa plece, astfel ca pe banca lui…

- Ion Marin, fostul fundaș al ”cainilor”, a oferit o prima reacție dupa plecarea lui Ovidiu Burca de la echipa. Ovidiu Burca, 43 de ani, și-a inaintat astazi demisia, confirmand ceea ce GSP.ro a anunțat inca de aseara. Totodata, așa cum a informat GSP, Sorin Colceag, unul dintre secunzi, se va ocupa in…

- „Pe timpul desfasurarii partidei de fotbal, dintre echipele ACS Petrolul 5 si S.C Fotbal Club FCSB SA de pe stadionul Ilie Oana, din data de 28 octombrie a.c., suporterii galeriei echipei gazda au folosit in mod repetat materiale pirotehnice, iar la jumatatea reprizei a doua, acțiunile acestora au culminat…

- Fostul internațional Florin Raducioiu (53 de ani) a analizat remiza dintre Petrolul Ploiești și FCSB, scor 2-2, din runda cu numarul 14 din Superliga. Sambata seara, pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, Petrolul și FCSB au remizat intr-unul din cele mai interesante dueluri ale rundei din Liga 1. Bucureștenii…

- Alți doi tineri fotbaliști de la FC Petrolul Ploiești, dupa prestația foarte buna a lui Alexandru Musi in meciul caștigat de Romania „U 20” in dauna selecționatei similare a Angliei, scor: 2-0, s-au facut remarcați intr-un duel oficial al tricolorilor. Este vorba despre mijlocașul de banda Mihnea Radulescu,…