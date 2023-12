Stiri pe aceeasi tema

- Aflata intr-o situație disperata in clasament, Dinamo a anuntat, marti, rezilierea de comun acord a contractului cu antrenorul Ovidiu Burca. Desparțirea vine la doar doua zile de la infrangerea cu 1-0 din derbiul cu FCSB, din etapa a 17-a a Superligii. „Clubul Dinamo 1948 Bucuresti anunta, in mod oficial,…

- Conform agendei prim-ministrului, luni, la ora 17:00, are programata o intalnire de lucru cu reprezentantii membrilor Consiliului Executiv al Asociatiei Romane a Bancilor. ”Lacomia bancilor nu poate fi alimentata din dezbaterea privind banii cash! Este intolerabil sa cresti artificial comisioanele…

- Premierul Marcel Ciolacu are, luni, o intalnire de lucru cu reprezentantii membrilor Consiliului Executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, conform agendei anuntate de Guvern.Vineri, pe Facebook, prim-ministrul a anuntat ca saptamana viitoare va convoca la Guvern o intalnire cu specialistii din Ministerul…

- Petrolul Ploiești a furnizat in etapa a 13-a Superligii supriza rundei, invingand in deplasare pe Universitatea Craiova. Drept rasplata, Liga Profesionista de Fotbal l-a desemnat pe tehnicianul petrolist Florin Pirvu, antrenorul echipei ideale a etapei.

- Singura echipa care reprezinta județul Cluj in liga secunda, Unirea Dej și-a schimbat antrenorul. Dupa doua sezoane cu Dragoș Militaru pe banca, antrenorul care i-a și promovat in liga secunda și i-a dus inclusiv in play-off, Unirea are un start ratat de sezon. Alb-albaștrii s-au desparțit de Dacian…

- Așa cum am promis in post-cronica, sa-i zic așa, a meciului de la Iași al FC Petrolul Ploiești, in compania CSM Politehnica, rezultat final: 0-0, voi trata absolut la fel și duelul de acasa, de ieri, dintre „lupi” și UTA Arad. Iar așa ceva inseamna a recunoaște și ca, in pofida faptului ca toate cifrele…

- Antrenorul principal al FC Sheriff Roberto Bordin a fost demis, dupa ce echipa a cedat la Praga in fața formației Slavia, scor 0-6, in cel de-al doilea meci din faza grupelor Ligii Europa, ediția 2023/24.

- Antrenorul principal al Clubului de fotbal ”Sheriff”, Roberto Bordin, a plecat din funcție. "Dupa infringerea in a doua etapa a grupelor Europa League impotriva SC Slavia Praga, antrenorul principal al FC Sheriff, Roberto Bordin, a fost demis din funcție", se menționeaza intr-un comunicat site-ul oficial…