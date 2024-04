Stiri pe aceeasi tema

- FCSB va juca pe terenul lui CFR Cluj, duminica, de la ora 21:00, in runda a patra din play-off-ul Ligii 1. FCSB are un avans confortabil inainte de aceasta partida. Gruparea antrenata de Elias Charalambous este la 10 lungimi distanța de CFR Cluj și pare tot mai aproape de a cuceri titlul de campioana,…

- Echipa Inter Milano este tot mai aproape de al 20-lea sau titlu de campioana a Italiei, dupa ce a invins la limita in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Udinese, luni seara, in ultimul meci al etapei a 31-a din Serie A, potrivit Agerpres.

- Gazeta Sporturilor a facut o sinteza a celor mai inedite si interesante date ale celor 8 meciuri din runda a doua din play-off si play-out 1. Cine pune capat seriilor negative? FC Voluntari - Hermannstadt, in etapa #2 din Superliga Runda a doua din play-out va fi deschisa de confruntarea dintre FC Voluntari,…

- Vremea va deveni mai rece incepand de luni, marți va fi ziua cea mai friguroasa, iar temperaturile vor cobori chiar și sub 0 grade, „o alternanța specifica de altfel pentru luna martie”, spun meteorologii.„Vremea se racește chiar de luni, iar cea mai rece zi va fi ziua de marți. Luni, doar prin Oltenia…

- In acest weekend debuteaza play-off-ul și play-out-ul Ligii 1, la finalul carora vom afla campioana, echipele care ne vor reprezenta in Europa și retrogradatele. Play-off-ul este deschis de confruntarea dintre Rapid și campioana en titre Farul. Dupa un sezon regular peste așteptari, in care a terminat…

- Trecerea la ora de vara se face in ultimul weekend din luna martie. Astfel, in noaptea de 23 spre 24 martie 2024, ora 3:00 va deveni ora 4:00. A doua schimbare (trecerea la ora de iarna) va avea loc in ultimul weekend din luna octombrie, adica in noaptea de 26 spre 27 octombrie 2024. Atunci, ora 4:00…

- Universitatea Craiova - Rapid 1-1. Gabi Balint, fostul mare atacant al Stelei, a urmarit meciul din Banie și crede ca echipa din Giulești nu se poate bate la titlu. Caștigatorul Cupei Campionilor din 1986 a fost dezamagit de jocul Rapidului cu Universitatea Craiova și nu crede ca giuleștenii vor ține…

- FCSB și Farul Constanța au remizat, scor 1-1, luni, pe Arena Nationala din Capitala, in epilogul etapei cu numarul 24 a Ligii 1. In ziua in care Gica Hagi a implinit 59 de ani, Farul Constanța a obținut un punct la Bucuresti, in fața FCSB-ului, dupa ce a prestat un joc pe alocuri modest. Dupa […]