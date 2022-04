Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de volei junioare U19 a Romaniei s-a calificat la turneul final al Campionatului European din 2022, dupa ce a invins, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-11, 25-17), reprezentativa Danemarcei, intr-o partida disputata la Mioveni, ultima din Grupa C, in faza a doua a preliminariilor. In clasamentul…

- Avand ca motto: “If you can dream it, we can build it”, cu entuziasm și sarguința, echipa de robotica a Liceului ”Petru Maior” – ABSO-Tech și-a propus ca și in acest an sa repete performanța sezonului trecut și anume, calificarea la faza naționala a Competiției Regionale REMOTE #2 FIRST Tech Challenge…

- Selecționerii Florin Bratu și Bogdan Lobonț au anunțat listele preliminare de jucatori din strainatate chemați la loturile Under 21, respectiv Under 20, la acțiunile din luna martie. Naționala U21 a Romaniei continua pregatirea pentru turneul final din 2023, gazduit de Romania și Georgia. Calificata…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a pierdut, scor, 32-27, meciul jucat in deplasare contra reprezentativei Danemarcei. Cristina Neagu nu a fost inclusa in lotul cu care tricolorele au abordat partida.

- Naționala feminina de handbal a Romaniei o reintalnește pe Danemarca in preliminariile CE 2022.Cristina Neagu nu va juca pentru „tricolore”. Danemarca - Romania se joaca azi, de 17:10. Meciul va fi in direct pe TVR 2 și liveSCORE pe GSP.ro. Romania vrea revanșa in fața Danemarcei, la doar 3 zile dupa…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei sustine, miercuri, 2 martie, de la ora 18.05, la Sala Sporturilor din Mioveni, prima partida din cadrul „dublei” cu Danemarca, in Grupa a 2-a a preliminariilor Campionatului European din 2022. Returul cu Danemarca, in 5 martie, la Odense. In clasamentul grupei,…

- Trei handbaliste de la CSM Corona Brașov au fost convocate la lotul național de tineret, pentru cantonament și meciurile din Trofeul Carpați, cu Franța, Danemarca și Cehia. Raluca Radoi, Bianca Voica și Gabriela Dumitrașcu vor participa, incepand cu 25 februarie, la cantonamentul organizat de Federația…