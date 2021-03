Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal, Rares Bogdan, a afirmat, referindu-se la decizia ministrului Sanatatii de a publica lista centrelor de vaccinare, ca el crede in buna credinta a lui Vlad Voiculescu, dar considera ca s-a grabit un pic. Rares Bogdan a afirmat ca printre persoanele…

- Romania a inceput, in ultimele zile, sa foloseasca tot mai multe doze de la AstraZeneca, iar reacțiile adverse au crescut exponențial, depașind 200 pe zi. Cele mai multe reacții adverse, conform Comitetului Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 sunt la vaccinul…

- Prim-ministrul Florin Citu a avut, vineri, o intrevedere cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, in contextul vizitei pe care o efectueaza la Bruxelles, printre subiectele discutate aflandu-se cele legate de asigurarea continuitatii campaniei de vaccinare anti-COVID la nivelul UE, eliminarea…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate 27.548 de persoane. Din acest total, 15.300 de romani au primit a doua doza, ceea ce inseamna ca au fost complet imunizați. In ultimele 24 de ore au fost raportate 76 de reactii adverse comune si minore, alte zece reactii adverse fiind in curs de investigare.…

- Se discuta de catre statele Uniunii Europene, incepand de luni, posibilitatea unei libertați de mișcare mai mare pentru oamenii vaccinați anti Covid-19, la vara, decat pentru cei care nu au fost imunizați, conform Reuters. Ministrii din cele 27 de state membre au avut o videoconferinta pentru a discuta…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca Romania va avea pana la finalul lunii septembrie un numar de 10 milioane de oameni vaccinați. In acest fel pandemia ar putea lua sfarșit iar activitațile normale ar putea fi reluare. Asta, bineințeles, daca romanii accepta sa fie…

- Conform Strategiei de Vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, grupurile prioritare pentru vaccinare sunt: • in etapa I – lucratorii din domeniile sanatații și social (care este in plina desfașurare).La nivelul județului Bacau, pentru prima etapa de vaccinare anti COVID-19, exista 6 centre de vaccinare:…

- Arhiepiscopul Tomisului a spus referitor la campania de imunizare din Romania ca „rugaciunea vindeca mai mult decat vaccinul”. IPS Teodosie spune ca nu se va vaccina anti-coronavirus intrucat sufera de alergii. „Patriarhia ne-a dat o recomandare, este normal sa ne dea. Daca e boala, noi ne implicam…