- Petrolul a deschis play-out-ul cu o victorie vitala, cele trei puncte obținute in fața Craiovei venind ca un pansament absolut necesar dupa o perioada deloc liniștita pe „Ilie Oana”. Unicul gol al partidei a fost marcat de catre Jair (61, cu oarecare ajutor de la Achim, care a deviat un șut, oricum,…

- George Marin Nu avea cum sa nu treaca și Berisha prin fața placii radiografice a aparatului cu Raze Pix. Antecedentele de pe teren – cu referire directa la golul victoriei din meciul cu Iașiul – il recomandau. Și de data aceasta, Berisha a confirmat așteptarile. In meciul contra Sepsi s-a simțit ca…

- Meciul cu Sepsi (scor 1-2) a venit ca o concluzie perfecta a finalului de sezon regulat de coșmar pe care l-au traversat petroliștii. A patra infrangere consecutiva, stabilita, din nou, la una dintre ultimele faze ale meciului, și, deja, exista griji tot mai multe in ceea ce privește lupta infernala…

- MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a raspuns lui Florin Pirvu, antrenorul de la Petrolul, care i-a acuzat pe roș-albaștri ca au tras de timp pe finalul meciului caștigat cu 1-0 impotriva echipei din Ploiești. „Eu am fost surprins sa-i vad pe cei de la FCSB tragand de…

- George Marin Accidentarea lui Doua ridica problema inlocuitorului sau pentru postul de fundaș dreapta, meciul cu Poli Iași, caștigat cu 2-1, fiind primul in care trebuia gasita ”o soluție”. Așa cum credea toata lumea – poate și Leo Grozavu, antrenorul ieșenilor – prima opțiune pentru acest post o constituia…

- Petrolul a invins Poli Iași și, parca, de mult n-a mai vibrat „Ilie Oana” ca la golul din minutul 94 al lui Berisha. Și ce debut pentru kosovar! Cu trei ore inaintea primului fluier al partidei a aflat ca are drept de joc, in startul reprizei a doua a fost aruncat in lupta, iar la ultima faza a marcat…

- FCU Craiova a pierdut la limita, scor 0-1, vineri seara, la Ovidiu, in fața Farului Constanța. Disputa a contat pentru etapa 23 a Superligii și a oferit un fotbal destul de generos, dar și cu greșeli de arbitraj, in ciuda utilizarii VAR-ului. Prima repriza, controlata in totalitate de gazde „Marinarii“…

- Cantonamentul din Antalya continua in ritmul normal, cu cate doua antrenamente zilnice, in care petroliștii ating atat partea de acumulari fizice, dar lucreaza, de fiecare data, și cu mingea. Printre jucatorii prezenți la antrenamente se afla și atacantul francez Aeron Zinga. Acesta a ajuns in Lara…