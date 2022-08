George Marin „Am vrut sa ne folosim de tehnica lui, am sperat intr-o execuție, intr-un șut, am sperat in ambiția lui, pentru ca au fost multe meciuri in care nu a intrat deloc, in prospețimea lui” – a declarat Nae Constantin, la finalul meciului, vorbind despre primul dintre cei supuși radiografiei noastre, Mario Bratu. Dezamagirea creata de evoluția slaba a lui Bratu, și numai a lui, nu l-a afectat numai pe antrenorul ploieștean, ci și pe toata lumea prezenta la stadion. Nu ne vom lansa in prea multe considerații, le vom face cunoscute doar pe cele mai importante. Bratu a inceput bine meciul,…