- Traficul rutier este aglomerat, luni, pe toate drumurile nationale si in special pe Valea Prahovei, din acest motiv circulatia masinilor care vin de la munte spre Bucuresti fiind deviata pe DN 1A. Peste 1.400 de politisti rutieri sunt in teren si sunt in functiune aproximativ 300 de aparate Radar,…

- UPDATE Potrivit situației operative de la ora 10.00, raman inchise DN2C Costești – Slobozia și DN22 Rm. Sarat – Braila. Pe DN 2B se circula cu restricție 7,5 tone. Aceeași restricție este valabila pentru DN1B Buzau – Mizil. Pentru o perioada sectorul de drum a fost inchis dupa ce doua tiruri au derapat…

- Traficul rutier este inchis pe mai multe drumuri naționale și județene din cauza condițiilor meteo. Autoritațile au oferit deja rute ocolitoare. A2 Bucuresti – Constanta traficul este inchis intre Bucuresti și Drajna (km 15+000 – km 105+000) pe ambele sensuri din cauza poleiului. Ruta ocolitoare: Bucuresti…

- Traficul autovehiculelor pe trei sectoare de drumuri nationale si opt tronsoane de drumuri judetene este inchis joi dimineata din cauza ninsorii si a viscolului, potrivit autoritatilor. Prefectura judetului Tulcea a anuntat pe pagina institutiei de pe o retea de socializare ca pe DN 22A, intre localitatile…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna, circulatia fiind reluata pe 6 dintre cele 7 drumjuri judetene inchise de viscol. De asemenea, traficul a fost reluat si 14 drumuri judetene care fusesera blocate de nameti.

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta". De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri nationale,…

- Blocaje cu repetiție de fiecare data cand se lucreaza la podul de la Maracineni. Ieșirea din Maracineni spre Buzau, și pe E85 și pe DJ203K, a fost paralizata joi, in jurul pranzului, mai bine de doua ore, din cauza unor lucrari la gaura aparuta pe calea de rulare a podului pe sensul dinspre Rm. Sarat.…

- Zapada si viscolul s-au dezlantuit in Moldova. Intreaga tara este sub cod portocaliu de lapovita si ninsoare. Traficul pe unele drumuri se desfasoara cu dificultati, accidentele sunt la ordinea zilei, iar 260 de localitati au ramas partial fara lumina.