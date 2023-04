Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in vizita in Suedia, ministrul american al apararii a cerut marti Turciei si Ungariei sa ratifice candidatura Suediei la NATO "cat mai curand posibil" si inaintea urmatorului summit al aliantei, de la inceputul lui iulie. "Suntem nerabdatori sa primim Suedia ca pe al 32-lea (membru). Si ca…

- Blocajul impus de Ungaria in fața Suediei pe tema aderarii sale la NATO ii uimește și totodata ii irita pe oficialii occidentali, scrie Politico, potrivit Rador. Dupa luni de amanari, parlamentarii ungari au parafat aderarea Finlandei la NATO chiar cu puțin timp inaintea Turciei. Dar țara continua…

- SUA "saluta" ratificarea anuntata de catre Turcia a aderarii Finlandei la NATO, dar "incurajeaza" Ankara sa ratifice de asemenea "rapid" aderarea Suediei, a declarat vineri consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat vineri decizia Turciei de a ratifica aderarea Finlandei la Alianta Nord-Atlantica si a pledat pentru o ratificare a aderarii Suediei "cat mai repede posibil", informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat luni ca discutiile cu Suedia si Finlanda in privinta aderarii acestora la NATO se vor relua pe 9 martie, dupa o amanare in luna ianuarie, determinata de un protest in timpul caruia a fost arsa o editie a Coranului. In declaratiile facute la…

- Continua eforturile de salvare in Turcia si Siria, dupa devastatorul cutremur care s-a produs luni. Mii de soldati turci, la care se adauga mii de membri ai echipelor de salvare internationale, participa la operatiunile de cautare si salvare in sudul Turciei, scrie Rador. Fii la curent cu…

- Cel putin 5.606 cladiri s-au prabusit in timpul si dupa cutremurul produs luni in sudul Turciei, informeaza Agentia pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor de Urgenta din Turcia (AFAD), anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Turcia priveste pozitiv cererea Finlandei de aderare la NATO, dar nu sustine candidatura Suediei, a declarat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…