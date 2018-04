Cu CSM Poli la psiholog

Stiri pe aceeasi tema

- La CSM Politehnica Iasi secretomania este in floare. Ieri, presedintele executiv al clubului, Adrian Ambrosie, a refuzat sa faca publica amenda pe care i-o va da lui Ionut Cioinac, ca urmare a comportamentului avut de fotbalist in timpul meciului cu FCSB, din etapa a III-a a play-off-ului Ligii I.…

- CSM Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa, la stadionul "Emil Alexandrescu". La intalnirea cu reprezentantii mass-media, antrenorul principal al echipei, Flavius Stoican si fundasul Cosmin Frasinescu si-au prezentat gandurile inainte de partida cu FCSB, din etapa a III-a a play-off-ului…

- Meciul dintre CSM Poli Iasi si Astra Giurgiu, programat duminica, de la ora 18,00, pe stadion ''Emil Alexandrescu'' din Iasi, in etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal, a fost amanat din cauza vremii nefavorabile pentru o data ce va fi stabilita ulterior, a anuntat Liga…

- Se lucreaza pentru ca terenul sa fie regulamentar la meciul din aceasta seara cu Astra. Imagini au fost postate pe pagina de Facebook a clubului CSM Politehnica Iasi. "Masuri speciale vor fi luate pentru buna desfasurare a meciului de fotbal dintre CSM Politehnica Iasi si Astra Giurgiu, eveniment din…

- CSM Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa in care antrenorul principal, Flavius Stoican si jucatorul Marius Chelaru au prefatat partida de vineri, de la Cluj, contra CFR, din prima etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal. "Suntem increzatori, avem entuziasm cu toate ca ne asteapta…

- CSM Politehnica Iasi merge pe muchie de cutit. Calificarea in play-off-ul Ligii I de fotbal este singurul motiv de bucurie din acest an. Daca din punct de vedere sportiv lucrurile sunt OK, cifrele dau fiori in Copou. La ora actuala, clubul are datorii consistente, circa 2,8 milioane lei. Restanta nu…

- CSM Politehnica Iasi pregateste intr-o stare de tensiune ridicata meciul din ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I. Inaintea disputei cu Viitorul Constanta, care se va derula sambata, de la ora 19:45, in Copou, oficialii clubului iesean considera ca "sunt singuri impotriva tuturor", dupa cum…

- Programat a se juca pe teren lunea viitoare, derbiul Moldovei a inceput! Declarativ. Ieri, oficiali ai CSM Politehnica Iasi si FC Botosani s-au atacat reciproc. Primul pas a fost facut de presedintele iesenilor, Adrian Ambrosie. Fara sa dea nume, dar cu trimitere evidenta la directorul sportiv…