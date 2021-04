Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la OMS a vorbit ieri despre propunerea facuta de AUR cu privire la eliminarea purtarii obligatorie a maștilor in spații libere. In urma cu puțin timp, deputații AUR au depus un amendament in Parlament care vizeaza acest aspect. In urma acestei situații aparute, Alexandru Rafila…

- Judecatorii Curții Constituționale au respins miercuri sesizarile ICCJ, Guvernului si Avocatului Poporului pe legea care ii scapa pe evazioniști de inchisoare, stabilind ca actul este constituțional. Legea aparține fostului deputat PSD, Catalin Radulescu.

- Ce alimente curața grasimea din organism. De asemenea, aceste alimente pot sa combata și ateroscleroza, o afecțiune care debuteaza odata cu acumularea grasimii pe vasele de sange. Alimentele care curața grasimea De altfel, ateroscleroza este principala cauza a jumatate din decesele din țarile occidentale.…

- Adina Florea, procuror la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie, are termen pana la 1 aprilie sa finalizeze ancheta in dosarul in care a pus-o sub acuzare pe fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi in legatura cu aducerea in tara a fostului director al FNI Nicolae Popa, relateaza Agerpres.…

- Se aprind scanteiele in emisiunea ”Mamici de pitici, cu lipici”! Nici bine nu s-au integrat noile vedete in grup, ca deja au aparut și tensiunile. Soțul Sanzianei Buruiana este cel care acum are ceva de reproșat. Mai concret, Nicolae Zuluf, extrem de sincer, le pune le zid pe Oana Roman și Cristina…

- S-a anunțat cand scapa bucureștenii de restricții. Nicușor Dan a facut anunțul zilei. Ce a spus primarul Bucureștiului, dupa ce rata de infectare cu coronavirus a scazut sub 3 la mia de locuitori, citiți un pic mai jos. Nicușor Dan, anunț pentru bucureștenii. Ce se intampla cu restricțiile dupa ce rata…

- In urma ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba, s-a decis ca și restricțiile anti-coronavirus impuse in comunele Saliștea și Șibot sa fie ridicate, datorita numarului scazut de cazuri active inregistrate. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru…

- În perioada 8-12 ianuarie 2021, clujenii se pot debarasa gratuit de brazii de Craciun prin intermediul firmelor de salubritate, care îi vor ridica de la punctele gospodarești, au transmis reprezentanții Primariei municipiului Cluj-Napoca. …