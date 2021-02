Stiri pe aceeasi tema

- In ultima vreme, exista un import masiv de sarbatori straine de aceste meleaguri si de conceptiile romanilor, de aceea ne-am gandit sa va oferim explicatii pentru acestea doua: Valentine's Day si Dragobete. Voi stiti ce semnifica? Voi le serbati? Chiar daca sunt voci care contesta o sarbatoare sau a…

- Romanii celebreaza Ziua Indragostiților atat pe 14 februarie, de „Valentine’s Day”, dar și pe 24 februarie, de Dragobete. De Ziua Iubirii, oamenii isi arata mai intens afectiunea, isi trimit felicitari, flori, bomboane și mesaje de dragoste, se simt mai apropiați unii de alții și traiesc mai intens…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, va oficia duminica, de Valentine's Day, o singura casatorie la Poarta Sarutului din Parcul Central al orasului. Reprezentantii Primariei Targu Jiu au anuntat ca a fost depusa o singura solicitare la Serviciul de Evidenta Populatiei pentru data de…

- In locul culorii roșii a semafoarelor de pe cel mai important bulevard din Constanța, reprezentanții primariei monteaza inimioare, iar acest mod de semnalizare va fi pastrat pana la finalul lunii februarie...

- Comerciantii care doresc sa-si vanda marfa in centrul municipiului cu ocazia sarbatorilor de Valentine s Day, Dragobete, 1 si 8 Martie sunt asteptati la primarie pentru a solicita amplasamente. In acest an nu se mai primesc cereri scrise, locurile ur...

- Luna februarie este una incarcata cu foarte mult romantism, iar dragostea, pasiunea si declaratiile de dragoste sunt la orice pas. Foarte multe persoane sarbatoresc Valentine"s Day, insa la fel de multi oameni isi declara dragostea pe 24 februarie, de Dragobete. Daca astepti cu nerabdare aceasta zi,…

- Dupa cateva zile calduroase, vremea se schimba radical, anunța Administrația Naționala de Meteorologie, iar temperaturile vor cobori de la 12-14 grade pana la -10 sau chiar mai mult in unele regiuni ale țarii. Vremea se schimba radical in urmatoarele 2 saptamani in toate regiunile țarii. Și de la cateva…

- Atenție cum alegi cadourile pentru sarbatorile iubirii, anul acesta. Șeful Autoritații Nationale pentru Protectia Consumatorului vine cu cateva sfaturi inainte de Valentine’s Day și Dragobete. Paul Anghel iți recomanda sa te asiguri ca ciocolata sau bomboanele cu care vrei sa-ți dai iubirea pe spate…