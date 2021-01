Stiri pe aceeasi tema

- O barmanita din municipiul Bistrita a fost sanctionata de jandarmi cu 2.000 de lei pentru ca a servit un client in interiorul localului situat in apropierea garii, cu toate ca, din cauza restrictiilor impuse de pandemie, acest lucru este interzis in localitate. Potrivit unei informari remise luni de…

- Incidența cazurilor COVID s-a menținut, zile la rand, sub pragul de 3/1.000. CJSU anunța ca de maine, localurile vor fi deschise la interior. Se deschid și salile de jocuri de noroc. Bistrița inregistreaza, de cateva zile, o incidența a cazurilor COVID sub 3/1.000. Astfel, CJSU a decis ca de maine,…

- Banca Transilvania a fost amendata cu 100.000 euro de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu argumentul de incalcare a confidentialitatii si securitatii datelor personale, dupa ce mail-ul amuzant al unui client pus sa justifice ce va face…

- Echipajul de jandarmerie aflat in serviciu pe raza orasului Babeni, a auzit aseara galagie din interiorul unui bar, moment in care au intrat sa vada despre ce este vorba. In ciuda faptului ca angajata localului stia ca in aceasta perioada clientii nu au voie sa consume sucuri si bauturi alcoolice in…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta masurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Au continuat și controalele pe timp de noapte și s-a acționat in filtre amplasate la intrarea in/ ieșirea din cele 6 localitați…