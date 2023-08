Stiri pe aceeasi tema

- O alta relație celebra a ajuns la final, dupa ce Viviana Sposub și George Burcea au anunțat public desparțirea lor. Cei doi artiști, care au trait o poveste de dragoste tumultoasa și mediatizata timp de trei ani, au decis sa iși urmeze drumurile separate. Acum, celebra cantareața a decis ca este momentul…

- Viviana Sposub și George Burcea s-au intors in Romania dupa ce au stat cateva luni in America, acolo unde actorul a filmat pentru serialul „Wednesday”. La scurt timp dupa intoarcerea in țara, cei doi s-au separat.

- In urma cu ceva timp, George Burcea a vorbit despre relația cu Viviana Sposub. Actorul marturisea ca fosta lui iubita i-a fost mereu alaturi și ca legatura lor a devenit mult mai puternica pe durata celor trei ani, reușind astfel sa depașeasca orice obstacol.

- Viviana Sposub a anunțat ca nu mai formeaza un cuplu cu George Burcea. In tot acest timp, actorul a ales sa fie discret cu privire la acest subiect, dar de curand, a postat mai multe imagini. Unde se afla fostul iubit al Vivianei Sposub.

- George Burcea și Viviana Sposub s-au desparțit dupa trei ani de relație, potrivit anunțului facut de șatena pe contul personal de Instagram. Iata cu cine se afla actorul in momentul in care vedeta anunța despațirea pe internet!

- Dupa ce și-au trait aventura vieții, peste Ocean, mulți se așteptau sa ii vada in fața altarului, unindu-și destinele pentru tot restul vieții, insa au avut parte de o surpriza deloc placuta, cele doua vedete anunțand ca au pus punct poveștii de dragoste ce i-a legat timp de trei ani. S-a aflat unde…

- In ultima saptamana, au aparut tot mai multe zvonuri potrivit carora ar fi existat ceva probleme in relația dintre cei doi, asta dupa ce au ales sa iși petreaca timpul separat. Fanii știu ca, de cele mai multe ori, cei doi se afișeaza impreuna, iar aparițiile lor au ridicat ceva semne de intrebare in…

- Una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din Romania confirma desparțirea de soțul ei, barbatul cu care s-a iubit timp de șase ani de zile. Frumoasa șatena și omul de afaceri ar locui separat de cateva luni de zile. Vedeta a fost cea care a confirmat ruptura. Ilinca Vandici și Andrei Neacșu sunt…