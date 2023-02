Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare au identificat doi tineri de 23 și 24 de ani, ambii din Baia Mare, care sunt banuiți de comiterea infracțiunilor de furt calificat, in dauna a trei societați comerciale. In fapt, trei sesizari au fost inregistrate la Poliția Municipiului Baia Mare…

- Doi tineri, unul de 22 de ani, din Panciu, și altul de 17 ani, din Naruja, au evadat joi seara din arestul poliției. „Polițiștii vranceni au demarat cautarile pe raza intregului județ, fiind organizate echipe de cautare, in vederea depistarii cat mai rapide a acestora”, a precizat Biroul de presa al…

- La data de 30 Ianuarie 2023, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Gugesti au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei tineri, cu varste cuprinse intre 20 și 23 de ani, care in cursul serii de 29.01.2023, in jurul orei 20:23, au lovit un barbat, in timp ce se afla pe peronul garii […] Articolul…

- Trei adolescenți din Targu Mureș au fost reținuți și ulterior arestați preventiv, dupa ce polițiștii i-au identificat ca fiind autorii unui furt dintr-o societate comerciala, care a avut loc in primele zile ale acestui an. Politistii de investigatii criminale ai Politiei municipiului Targu Mures au…

- Politistii Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Focșani, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani, au depistat in flagrant delict si condus la cercetari 2 barbați, ambii de 34 ani, banuiti de inselaciune prin metoda accidentul.…

- Un barbat și o femeie din Vrancea, concubini, au fost trimiși in judecata pentru mai multe furturi comise pe raza comunei Varteșcoiu, unde aceștia locuiau. Cum barbatul este recidivist, acesta a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv. De altfel, faptele pentru care fusese inchis pana in…