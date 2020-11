Cu ce se mai ocupă Cristina Joia în afara emisiunii „Visuri la Cheie”? Cristina Joia s-a alaturat echipei Visuri la Cheie in urma cu doi ani. „Este un proiect unic, care imbina altruismul, dragostea pentru oameni, cu partea de design și cu creativitatea. Visuri la Cheie este un carusel de emoție, povești incredibile, dinamism și speranța. Intotdeauna mi-am dorit sa pot lasa in urma ceva notabil, care sa rezoneze in sufletul cat mai multor oameni. Visuri la Cheie mi-a oferit aceasta șansa și este minunat ca, intr-un timp atat de scurt, casele și viețile familiilor la care ajungem se schimba fundamental”, marturisea Cristina in septembrie 2018, pentru A list Magazine… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

