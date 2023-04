Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 19-a editie a Noptii Muzeelor va avea loc sambata, 13 mai, si va aduce publicului expozitii, interventii culturale si experimente artistice, proiectii, prezentari, spectacole, ateliere, animatii stradale si interioare, concerte sau tururi interactive. Anul acesta, in premiera, muzee din Republica…

- Susținerea oferita de Romania pentru Republica Moldova și Ucraina contribuie direct la consolidarea securitații țarii noastre, așa ca eforturile Bucureștiului trebuie sa fie cuprinzatoare, care sa asigure sprijinul necesar pentru partenerii vulnerabili din regiune. Declarația a fost facuta de membrii…

- Klaus Iohannis, cancelarul german Olaf Scholz și președintele moldovean Maia Sandu au discutat luni, la Palatul Cotroceni, despre problemele de securitate din regiune generate de razboiul Rusiei in Ucrainei și despre aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Intr-o declarație comuna de presa susținuta…

- Cea de-a XIII-a ediție a marșului pentru viața – „Viitorul este pro-viața” va fi organizat sambata, 25 martie 2023, in Romania și in Republica Moldova. Marșul este dedicat prețuirii și ocrotirii vieții copiilor, inca din momentul concepției. Scopul acestuia este creșterea gradului de conștientizare…

- Parlamentul Republicii Moldova a adoptat proiectul de lege care prevede inlocuirea limbii moldovenești cu romana. Decizia, aplaudata de Romania și criticata de Kremlin, este considerata a fi o declaratie de independenta fata de Rusia si o apropiere de UE.

- Consilierul guvernamental ION s-a intalnit, luni, cu elevii din Colegiul National Aurel Vlaicu din Bucuresti, fiind prima iesire in public a acestuia, de la prezentarea sa in sedinta de Guvern, in urma cu o saptamana. Ministrul Sebastian Burduja a afirmat ca ION este intr-un proces de invatare si…

- Organizațiile neguvernamentale din Romania, cu experiența in ceea ce priveste tematica ariilor protejate sunt invitate sa se inscrie in programul „Spații verzi”. Programul, aflat la cea de-a XVII-a ediție, are rolul de a sustine proiectele de mediu si implicarea tinerilor in initiativele de protejare…