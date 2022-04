Cu ce înlocuim gazul rusesc? Eurodeputatul PNL Marian Jean Marinescu, vicepresedinte al Grupului PPE din Parlamentul European, a declarat, vineri, la Craiova, ca pentru unele tari europene, cum sunt Germania sau Italia, este foarte dificil sa inlocuiasca gazul rusesc, insa se cauta alternative. „Se pune intrebarea cu ce inlocuim gazul rusesc? Este foarte complicat pentru unii. De exemplu, sunt zone in Germania care au o singura conducta: din Rusia, direct. Nu sunt legati la reteaua nationala. Italia este si ea dependenta foarte mult de gazul rusesc, dar a anuntat ca va incerca alte alternative. Ceea ce se discuta in acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

