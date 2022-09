Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Claudia Artenie, medic primar Dermatologie, Arcadia: Vitamina D este o substanta nutritiva necesara pentru un organism sanatos. Vitamina D este produsa de corp in mod natural, cand ne expunem la soare, sau provine din anumite alimente: peste, oua, lactate. Alaturi de calciu, vitamina D ajuta la…

- S-a aflat cum sa platesti mai putina benzina sau motorina. Trucul genial de care putini soferi au habar a fost prezentat pe TikTok, iar clipul a devenit viral, fiind urmarit de sute de mii oameni. Așadar, ce trebui sa faci, de fapt, vezi in randurile de mai jos. Cum sa cheltui mai puțin cu benzina […]…

- Daca locuiești la casa cu gradina sau curte, atunci afla ca dispozitivele pentru gradinarit de calitate superioara sunt esențiale. Drujbele și motocoasele sunt dedicate unei marje largi de utilizari. Piața este deosebit de ofertanta in aceasta direcție, ceea ce face cu atat mai dificila alegerea ustensilelor…

- O femeie a crezut ca are mancarimi de piele și crapaturi din cauza detergenților și al soluțiilor de curațat pe care le-a folosit in ultima vreme. Totuși, cand a mers la spital, medicii i-au dat o veste ce i-a schimbat viața pentru totdeaua.

- Benzina poate fi cumparata cu un preț mai mic de 8 lei per litru pentru prima data in ultimele doua luni intr-o singura stație, deocamdata, in Capitala, cea a Petrom de pe strada Dr Herescu Petre.Prețul benzinei standard din aceasta stație a coborat la 7,98 lei/l, dupa aplicarea reducerii…

- Romanii sunt nemulțumiți ca prețul carburanților la pompa a scazut cu doar 50 de bani, deși scumpirile au fost de mai mult de 3 lei in doar cateva luni. Klaus Iohannis le transmite romanilor ca Guvernul nu poate sa dea toți banii de la bugetul de stat pentru ca prețul carburanților sa ramana scazut,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța Romania va avea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Ungaria.”Am lucrat ieri la ordonanța de urgența si ea va fi in ședința de Guvern de miercuri. In urma acestei reduceri, prețul la motorina va fi de circa 1,7 euro/litru, iar…

- SURSE: Coaliția a decis sa nu plafoneze prețul carburanților. La cat a ajuns litrul de benzina și motorina in Alba Iulia Coaliția de guvernare ar fi decis miercuri ca nu va fi redusa acciza, nu va fi plafonat prețul și nici nu va fi redusa TVA in cazul carburanților. Inițial, PSD și PNL ar fi cazut…