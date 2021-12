Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona o va intalni pe Napoli intr-un duel din play-off-ul pentru calificarea in optimile de finala ale Ligii Europa, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la Nyon. Barca a ocupat locul al treilea in grupa sa din Liga Campionilor, in timp ce Napoli a terminat pe locul secund in grupa sa…

- Luni, 13 decembrie, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorti a partidelor din play-off-ul pentru calificarea in optimile de finala ale Europa League la fotbal. Glasgow Rangers, echipa la care evolueaza Ianis Hagi, va infrunta pe Borussia Dortmund, iar Barcelona va da piept cu SSC Napoli.…

- Dinamo Kiev a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, duminica, pe teren propriu, cu Zoria Luhansk, in etapa a 18-a a campionatului ucrainean de fotbal. Pentru gazde a marcat Buialski, cu un minut inainte de pauza, in timp ce oaspeții au egalat prin Sayyadmanesh, in minutul 49. Antrenorul…

- Ianis Hagi (23 de ani) și Rangers s-au calificat in „16-imile” Europa League dupa ce au terminat grupa A pe locul 2, astfel ca scoțienii sunt nevoiți sa dea piept cu nume grele venite din Liga Campionilor pentru calificarea mai departe in competiție. Printre acestea se numara Barcelona, Borussia Dortmund…

- Trei brigazi romanești vor conduce joi meciuri din competițiile europene, Europa League, Conference League și Women’s Champions League. Radu Petrescu va fi la centru in meciul pe care echipa lui Ianis Hagi, Rangers FC, o va juca in deplasare contra lui Olympique Lyon, in grupa A din Europa League,…

- Ianis Hagi (23 de ani, mijlocaș ofensiv) a pasat decisiv la golul marcat de Morelos cu Sparta Praga. Rangers a preluat avantajul in minutul 15. Programul complet al serii in Europa League! Ianis s-a demarcat excelent in profunzime și, chiar daca nu a primit o pasa ideala, a reușit sa trimita mai departe…

- In afara mecului Randers - CFR Cluj, 7 echipe din strainatate reprezentate și de romani evolueaza in aceasta seara in grupele din Europa League și Conference League. EUROPA LEAGUE: Programul complet al serii in Europa League! Galatasaray - Marseille, live de la 19:45 Grupa EMoruțan și Cicaldau sunt…

- Ianis Hagi (22 de ani) a declarat, vineri seara, dupa infrangerea suferita in Germania, ca jucatorii sunt triști pentru ca puteau obține macar o remiza. “Nici nu vreau sa ma gandesc la chestia asta, daca a fost cel mai frumos gol. Plecam din Germania fara niciun punct. Normal sa fiu dezamagit. Cand…