Cu ce campanii se lupta marile branduri de moda in 2022 Cele mai prestigioase case de moda au semnat contracte cu modele celebre, aflate la mare cautare in prezent, pentru a promova noile colecții. Așa au luat naștere primele campanii fashion din acest an. Au fost realizate ședințe foto, iar rezultatul va putea fi admirat de publicul consumator in reclamele din reviste, pe panouri outdoor sau in vitrinele magazinelor de pretutindeni. Iata cu ce campanii se lupta marile branduri de moda in 2022. Jimmy Choo Model: Hailey Bieber Fotograf: Pierre-Ange Carlotti Alexander McQueen Modele: Lara Stone,…