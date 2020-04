Stiri pe aceeasi tema

- Mii de romani au plecat in ultima perioada la munca in Germania, de frica saraciei care paște Romania dupa incheierea pandemiei. Este și cazul, din pacate, tragic, al unui sucevean care a murit, dupa ce a plecat sa culeaga sparanghel.

- Saxonia Inferioara, al doilea land din Germania ca suprafata si al patrulea ca populatie, are nevoie de 40.000 de muncitori sezonieri in agricultura. Desi sunt destui nemti someri din cauza crizei, care ar fi dispusi sa-i inlocuiasca, sunt fermieri care vor sa angajeze doar romani sau polonezi, scrie…

- Peste o suta de muncitori sezonieri au plecat, cu o cursa charter de pe Aeroportul ”Stefan cel Mare” Suceava spre Germania.Este vorba despre 144 de persoane care au plecat la cules de sparanghel, angajatorul german punand la dispozitie transportul pentru acestia, majoritatea fiind din judetul Suceava.…