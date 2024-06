Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele clipe din viata lui Flavius, un tanar fotbalist care a fost gasit mort in raul Olt, au fost de coșmar. Tanarul in varsta de doar 19 ani s-a stins din viața inainte de balul de absolvire. Iata cum a murit, dar și ce se știe despre el!

- Un barbat de 43 de ani, din comuna Plopșoru, Gorj, banuit de savarsirea infractiunilor de amenințare, distrugere și violare de domiciliu, a ajuns aseara in arest. In urma cu o zi, polițiștii au fost sesizați prin apelul 112, de un barbat de 55 de ani, din comuna Plopșoru, cu privire la faptul ca nepotul…

- Intr-un interviu acordat canalului ARD TV, ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a spus ca depozitele militare rusești sunt acum pline cu arme și muniții, iar Moscova produce mai multe arme și muniție decat are nevoie pentru razboiul din Ucraina.

- Vicecancelarul federal german Robert Habeck a declarat ca, in pofida faptului ca multi spera la un sfarsit rapid si pasnic al razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, Germania trebuie sa fie pregatita sa se apere in fata unor atacuri militare, informeaza sambata dpa. "Tanjim dupa pace. Da.…

- Ofițerii Direcției combaterea criminalitații organizate și cei de urmarire penala a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, anunța reținerea a doi barbați din Caușeni, dupa ce ar fi pretins in Germania de la doi muncitori din Moldova suma de 5.000 euro, amenințandu-i cu moartea.

- Vulpița a plecat peste hotare la inceputul lunii februarie, mai exact in Germania, dar recent s-a intors acasa. Tanara din Blagești aparea pe micile ecrane in fiecare zi in urma cu cațiva ani. Ce mai face acum, aflați in randurile urmatoare. Unde locuiește și ce face acum Vulpița Au trecut luni de zile…

- „Primarul Catalin Cherecheș va ajunge cat de curand in Romania pentru a-și ispași pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru infracțiuni de corupție”. Este anunțul facut acum cateva minute de catre ministrul Justiției, Alina Gorghiu, care a numit acest lucru „vestea buna a zilei”. „„Cherecheș va fi…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a atras atentia asupra unei noi boli ce se raspandeste in Europa. Se numeste „Boala papagalului”. Organizatia a avertizat asupra creșterii cazurilor de psitacoza. Unde s-au inregistrat cazuri de imbolnavire? Austria, Danemarca, Germania, Suedia și Olanda au raportat…