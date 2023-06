Stiri pe aceeasi tema

- Fosta Miss Romania, Nicoleta Luciu se va bronza intreaga vara in arhipeleagul croat in intimitatea yahtului pe care soțul sau l-a achiziționat. Milionarul Zsolt Csergo și-a cumparat o noua ambarcațiune, mai mare, pentru vacanțele de familie. Sunt mereu pe apa, aproape de soare dar și de porturile celebre…

- Elena Basescu iși crește singura cei trei copii pe care ii are din doua relații. Fara o prezența masculina in viața sa, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu este considerata o mama eroina, cafre a renunțat la viața de prințesa mondena pentru copiii sai, Traian Jr., in varsta de 7 ani,…

- A cunoscut succesul la varsta de 14 ani jucand magistral rolul principal in filmul Pistruiatul, regizat de Sergiu Nicolaescu, insa viața nu l-a rasfațat. Cariera de actor s-a incheiat in adolescența. Astazi, Costel Baloiu implinește 64 de ani.

- O asistenta medicala din Florida si-a facut operatii estetice pe banii unei paciente. Asistenta este acuzata ca a deschis un card de credit pe numele unei paciente de 88 de ani, care sufera de Alzheimer, cu care si-a platit interventiile, informeaza Știrile PROTV. Tiffany Acuna, de 31 de ani, care lucra…

- Luni, 12 aprilie, au fost acordate sumele partiale promise celor 10 copilasi cu cerinte educationale speciale (CES) de la Gradinita cu Program Prelungit Nr. 29 din Iasi. Dupa ultima transa incompleta acordata in luna decembrie 2022, parintii au primit si acum cu 1.000 de lei mai putin. In urma discutiei…

- Un barbat in varsta de 28 de ani, Jeremy Brown, a fost ucis cu un glont in cap, in locuinta sa, de catre sotia sa, Kadejah Brown, sambata, in timpul unei certi, live, pe Facebook, relateaza AFP, potrivit news.ro.Partenera victimei, in varsta tot de 28 de ani, a fost arestata sambata de catre politia…

- In cadrul podcast-ului „Vorba lu' Jorge”, Alina Ceușan a vorbit despre relația pe care o are cu soțul ei, dar și despre banii pe care ii caștiga impreuna. Influencerița a marturisit ca sunt luni in care caștiga peste 20 de mii de euro.

- Romanii pot iesi la pensie anticipat, chiar daca nu au un stagiu de cotizare complet, insa trebuie sa stie ca pensionarea anticipata nu este la indemana oricui, existand o serie de reguli care trebuie indeplinite.