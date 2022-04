Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Paris a comunicat astazi agentiei dpa ca a primit un raport din partea OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda) in care Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la presedintia Frantei, este acuzata de deturnare de fonduri, informeaza Agerpres. Procurorii examineaza in prezent documentul…

- Procuratura din Paris a comunicat duminica agentiei dpa ca a primit un raport din partea OLAF - Oficiul European de Lupta Antifrauda in care Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la presedintia Frantei, este acuzata de deturnare de fonduri.

- Procuratura din Paris a confirmat ca a primit un raport OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda) in care Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la președinția Franței, este acuzata de deturnare de fonduri.

- Doua federatii musulmane din Franta, printre care Marea Moschee din Paris, au lansat un apel vineri la votarea presedintelui in functie, Emmanuel Macron, in turul al doilea al alegerilor din 24 aprilie, in care acesta o va avea contracandidata pe Marine Le Pen, de extrema dreapta, transmite AFP.…

- Candidata de extrema-dreapta la președinția Franței, Marine Le Pen , a declarat ca iși va continua campania in turul doi al alegerilor prezidențiale cu „calm și determinare”, invațand lecțiile din duelul anterior cu actualul președinte Emmanuel Macron. Macron și Le Pen au ieșit invingatori in primul…

- Principalii doi candidati la alegerile prezidentiale din Franta, actualul sef al statului, centristul Emmanuel Macron, si politician de extrema-dreapta Marine Le Pen, s-au calificat duminica in finala prezidențiala din 24 aprilie. Emmanuel Macron, presedintele in functie al Frantei, se claseaza pe primul…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, joi dimineața, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca susține prezența militara sporita in Romania, in contextul tensiunilor cu Rusia. ”Salut, cu caldura, anunțul președintelui Emmanuel Macron, privind disponibilitatea Franței de a participa…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, joi dimineața, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca susține prezența militara sporita in Romania, in contextul tensiunilor cu Rusia. ”Salut, cu caldura, anunțul președintelui Emmanuel Macron, privind disponibilitatea Franței de a participa…