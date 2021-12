Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, la Cluj, ca pensiile sub 2.500 de lei ale militarilor vor fi majorate cu 10% si ca in Parlament ar urma sa fie modificate legile prin care au fost create o serie de nedreptati in sistemul de pensii militare, informeaza Agerpres. „Pensiile militarilor…

- Proiectul legii bugetului de stat pentru 2022 ar urma sa fie pus in transparenta publica vineri, iar lunea viitoare sa fie aprobat de Cabinetul Ciuca pentru a fi transmis spre dezbatere si adoptare in Parlament, au informat, marti, surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, deficitul bugetar asumat…

- O mai buna colectare a TVA ar putea compensa neintroducerea taxei pe solidaritate, mai ales ca este un capitol la care suntem pe ultimul loc in Europa. Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD) a precizat ca a discutat recent cu ministrul de Finanțe și cu alți colegi din PSD sa se incerce imbunatațirea…

- Surse din Ministerul de Finante au declarat ca Guvernul Ciuca vrea sa finalizeze proiectul bugetului pe 2022 pe data de 17 decembrie. Potrivit proiectiei bugetare pe anul viitor, deficitele angajate in fata Comisiei Europene pentru 2022 se vor mentine. Executivul vrea sa pastreze si tinta de investitii…