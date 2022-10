Ploiesti/ Accident pe strada Domnisori. O femeie a fost lovita de masina in timp ce traversa strada

Un accident rutier s-a produs in aceasta seara pe strada Domnisori din municipiu, unde o femeie in varsta de 38 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa strada. Medicii sositi la fata locului… [citeste mai departe]