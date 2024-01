Stiri pe aceeasi tema

- O cunoscuta firma de curierat, prezenta și in Romania, a dezactivat functia de inteligenta artificiala (AI) din sistemele sale de chat online, in Marea Britanie, dupa ce un utilizator frustrat a determinat sistemul sa compuna o poezie despre cat de prost

- La un curs cu studenții, pe cunoscutul critic literar Alexandru Piru, care fusese asistentul lui George Calinescu, l-a luat gura pe dinainte povestindu-le cum a murit Ion Luca Caragiale in brațele celei care va deveni cea mai mare pianista din Romania, Cella Delavrancea. Exact cum ați banuit, in timpul…

- Incepand cu primele zile ale anului 2024, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a inceput derularea unei ample campanii de verificare a modului in care brandurile proprii, declarate a fi romanesti, ale marilor lanturi de magazine, respecta exigentele impuse de brandul ales si de…

- In acest an insa treburile sunt mai cețoase și mai agitate decat oricand, nu doar pentru ca vom avea patru randuri de alegeri (de fapt cinci, daca un tur de prezidențiale sau parlamentarele nu se cupleaza cu localele), dar mai ales pentru ca actualele conduceri ale partidelor sunt fie neautonome (PNL/Iohannis),…

- MAGAZINELE PPC ENERGIE DIN JUDETELE TIMIS, CARAS–SEVERIN, ARAD SI HUNEDOARA VOR FI INCHISE IN PERIOADA 25-26 DECEMBRIE 2023 Timisoara, 21 decembrie 2023 – Magazinele PPC Energie (companie parte a grupului PPC, denumita anterior Enel Energie) din judetele Timis, Caras – Severin, Arad…

- Din 17 noiembrie, In fiecare zi, la ora 11.00, in cadrul Targului de Craciun de la Sibiu, casuțele de lemn care ofera publicului diverse produse se deschid. Cei care aleg sa le viziteze au o gama variata de produse de care se pot bucura. Prețurile sunt exagerate in raport cu salariile și pensiile din…

- Bancile din Romania au acordat credite noi populatiei si companiilor, in perioada ianuarie 2020-august 2023, in valoare de peste 410 miliarde lei, ceea ce reprezinta echivalentul a 29% din PIB.

- Primul hipermarket care a introdus limitarea plaților cash și-a anunțat deja și clienții, prin notificari pe mesagerie, despre noua ordonanța. Iata despre ce magazin este vorba, dar și ce noutați au transmis reprezentanții companiei!