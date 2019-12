Cu cât scade preţul la carburanţi de la 1 ianuarie Deputatul PNL Robert Sighiartau a afirmat ca, incepand cu 1 ianuarie 2020, odata cu eliminarea supraaccizei la carburanti, romanii vor plati, in medie, cu 20 de lei mai putin la un plin de combustibil de 60 de litri, potrivit Mediafax. „Daca faceti un calcul supraacciza insemna 0,32 centi. Cu TV-ul aferent pe aceasta valoare inseamna undeva la 0,38 centi pe litru. Daca se face un calcul la un plin de 60 de litri inseamna peste 20 si ceva de lei la un plin de combustibil”, a spus Robert Sighiartau, in Parlament, intrebat cu cat o sa scada pretul la carburanti de la 1 ianuarie. Liberalul a subliniat… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților PSD Alfred Simonis i-a cerut liberalului Robert Sighiartau garanția ca prețul carburantului in benzinarii o sa scada dupa adoptarea legii. De asemenea, deputatul USR Claudiu Nasui a criticat faptul ca din banii colectați din supraacciza nu s-au construit autostrazi."Pentru…

- Plenul Camerei Deputatilor voteaza, miercuri, eliminarea supraaccizei la combustibil si a supraimpozitarii contractelor part-time. Fostul ministru al Muncii, deputatul Lia Olguta Vasilescu a declarat, in plen, ca prin aceste masuri, statul roman pierde 4 miliarde de lei la bugetul de stat. Ea a aratat…

- Deputații din Comisia pentru buget, finațe și banci au votat in unanimitate marți pentru eliminarea supraacizei la carburanți și pentru eliminarea supraimpozitarii contractelor part-time. Daca și plenul Parlamentului vor valida acest vot propunerile vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2020. Eliminarea…

- Supraacciza la carburanți și supraimpozitarea contractelor part-time, eliminate de la 1 ianuarie. Cu cat scade prețul benzinei Supraacciza la carburanti, introdusa in 2017, va fi eliminata, incepand cu 1 ianuarie 2020, potrivit unui proiect de lege pentru modificarea Codului fiscal, aprobat de Comisia…

- Comisia pentru buget a Camerei Deputaților a adoptat, marți, un raport favorabil de adoptare a proiectului de lege care elimina supraaciza pe carburanți, actul normativ urmand sa mearga la vot in plenul de miercuri al forului legislativ. Deputatul PNL, Robert Sighiartau, promotorul acestei legi a…

- Doua proiecte aflate pe lista liberalilor pentru asumarea raspunderii in Parlament au fost votate, marti, in comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, dupa luni de zile de blocare in Legislativ. PSD a decis, luni, sa depuna proiectele controversate precum recursul compensatoriu, eliminarea pensiilor…

- Secretarul general al Partidului Național Liberal, Robert Sighiartau, a declarat ca din ianuarie 2020, alocatiile copiilor vor creste anual. Liberalul a fost cel care a initiat si a reusit sa treaca de Parlament in februarie dublarea alocatiilor pentru cei mici, informeaza Adevarul.ro .

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a declarat ca din ianuarie 2020 alocatiile copiilor vor creste anual. Liberalul a fost cel care a initiat si a reusit sa treaca de Parlament in februarie dublarea alocatiilor pentru cei mici.