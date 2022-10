Cu cât era plătit Octavian Ursulescu când urca pe scenă în anii comunismului? Suma lunară era incredibilă Numele lui Octavian Ursulescu este legat de istoeria muzicii ușoare romaneaști. Jurnalistul și prezentatorul celor mai importante evenimente muzicale de la noi din ultima jumatate de veac continua sa fie amfitrion pentru evenimente muzicale și importante festivaluri publice, chiar și la 75 de ani. Tavi, a carui voce inconfundabila a condus in scena mai toți marii artiști ai Romaniei, iși aduce aminte de perioada de aur a muzicii ușoare romanești, inainte de ’89, cand salile erau intoteauna pline iar specacolele muzicale erau reale evenimente de bucurie. Gabi Lunca omagiata de familia sa printr-o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

