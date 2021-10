Cu bilele la vedere

Acuzatiile de tradare nu sunt o noutate in politica romaneasca. Insusi primul ministru declara cu nonsalanta ca PNL are oameni in parlament care negociaza cu parlamentari de la toate partidele pentru a-i determina sa nu voteze motiunea de cenzura depusa de PSD. A lua parlamentari „la bucata” se practica in mod curent, cu rezultate remarcabile. Traian Basescu a luat un grup de parlamentari de la PSD, asa numitul grup Diaconescu, pentru asigurarea unei majoritati in jurul PDL. Calin Popescu Tariceanu a desprins un numar de parlamentari PNL care au asigurat o majoritate in jurul PSD. Exemplele pot…