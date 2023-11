Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru, asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani”, și-a cumparat primul ei apartament. A muncit din greu pentru a-și vedea visul implinit, dupa ce ani intregi a stat cu chirie.De cand s-a mutat in București, Ramona Olaru a stat cu chirie, dar acum, in sfarșit, a reușit sa iși cumpere primul ei…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Ramona Olaru iși incepe dimineața cu gluma de la "opt și un pic", așa cum o numesc colegii de platou. Asistenta TV ofera doza de energie și iși bucura telespectatorii de la Antena 1 cu bancurile cele mai tari. Iata ce a dezvaluit de aceasta data!

- Ramona Olaru a adus și in aceasta dimineața doza de energie in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani, iar vedeta a reușit sa le aduca zambetul pe buze atat colegilor ei de breasla, cat și telespectatorilor de la Antena 1. Iata ce gluma a spus asistenta TV astazi in emisiune!

- Copilul din fotografia de mai sus este astazi un celebru și controversat jurnalist roman. Este un indragit realizator TV, care intra seara de seara in casele telespectatorilor. Daca nu ați recunoscut cine este baiețelul din imagine, Vocea.biz va va dezvalui, in randurile urmatoare, despre cine este…

- In fiecare dimineața, Ramona Olaru le-a adus zambetul pe buze telespectatorilor de la Antena 1 datorita umorului sau. Asistenta TV de la Neatza cu Razvan și Dani a dezvalui care este gluma de la 8:00. Colegii de platou s-au amuzat copios atunci cand au auzit-o.

- Toata lumea este obișnuita ca Ramona Olaru spune zilnic glume in emisiunea Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1. In aceasta dimineața, asistenta TV a spus din nou un banc extrem de haios. Vedeta și-a surprins colegii de breasla și cu siguranța și telespectatorii emisiunii. Iata ce gluma a dezvaluit…

- Din documentele prezentate de procurorii instantei, Brigada de Combatere a Crimei Organizate din Capitala, a inceput ancheta in ceea ce priveste distributia de droguri, la 5 zile dupa ce Vlad Pascu a provocat accidentul mortal de la 2 Mai.Pana acum s-a stabilit faptul ca tinerii care sunt considerati…

- Roberta Dragomir, fata ucisa in accidentul mortal din statiunea 2 Mai din Constanta, era din Brasov. Ea era studenta bursiera la Facultatea de Geografie din Bucuresti. Fata in varsta de 20 de ani și un baiat de 19 ani au murit sambata de dimineața pe drumul care leaga localitațile 2 Mai și Vama Veche,…