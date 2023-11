Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea il acuza pe Nicușor Dan: 'Ajutorul acordat persoanelor adulte cu handicap este taiat la jumatate la cererea primarului general!'Ajutorul acordat persoanelor adulte cu handicap din Capitala este taiat la jumatate, transmite fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea. Ea il acuza pe Nicușor…

- In Romania, aproximativ 3,4 milioane de oameni prezinta boli oftalmologice, adica aproape unul din cinci oameni din totalul populației. Dintre aceștia, aproape 60.000 sunt orbi. De asemenea, țara noastra are, conform celui mai recent studiu, peste 1,5 milioane de adulți care traiesc cu diabet, care…

- Miliardarul Elon Musk anunța ca rețeaua sa de sateliți Starlink ar putea oferi acces la internet pentru organizațiile umanitare din Fașia Gaza, dupa ce regiunea a ramas fara serviciilor de internet și telefonie, pe fondul unei ofensive terestre a Forțelor de Aparare Israeliene.„Niciun terminal din…

- Rezervele de carburanți sunt aproape de epuizare in Fașia Gaza, avertizeaza Biroul pentru afaceri umanitare al ONU (OCHA). ”Oprirea generatoarelor din spitale ar putea pune in pericol viața a mii de pacienți. Rezervele de carburant ale tuturor spitalelor din Gaza ar putea sa mai ajunga aproximativ 24…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Natalia-Elena Intotero, a facut aseara o vizita surpriza la o casa familiala din județul Giurgiu. Controlul s-a efectuat in urma unui apel la 112 in care cațiva cetațeni au reclamat ca in acea casa copii erau abuzați. Ministrul anunta ca va solicita…

- Este dificil sa știi daca este conștient de ceea ce i se intampla, spunea recent Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, in cadrul emisiunii Today, in legatura cu starea de sanatate a indragitului actor. ”Ceea ce invaț este ca demența este dificila, marturisește Emma Heming. ”Este greu pentru persoana…

- Miliardarul Elon Musk a declarat joi ca intentioneaza sa introduca apeluri vocale si video pe reteaua sa de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter, relateaza dpa, conform AGERPRES.Functia va fi disponibila pe telefoanele iPhone si Android, precum si pe PC-uri si computerele Mac de…

- In Statele Unite, o femeie in varsta de 68 de ani, afectata de o boala degenerativa, asociata cu afazie, și-a redobandit capacitatea de a vorbi datorita inteligenței artificiale (IA). In 2012, medicii i-au pus acestei femei diagnosticul de scleroza laterala amiotrofica, afecțiune cunoscuta și sub numele…